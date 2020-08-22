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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بمشاركة البنك الأهلى.. «منتجات الأثاث» تبحث حل مشاكل صناع دمياط

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:14 م
صناعة والأثاث
صناعة والأثاث
دعاء أبو العزم
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تعقد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، لقاءين بمشاركة ممثلي البنك مع مصانع الأثاث في دمياط، الأول غدا الأحد مع شركات الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، يعقبه لقاء أخر الإثنين 24 أغسطس الجاري مع أعضاء الغرفة من صناع الأثاث بمدينة دمياط، بحضور مدير عام الغرفة، وكل من خالد حسني، نائب مدير عام قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلي، ودينا يحيى مراقب تنمية الأعمال، فيما تعقد الغرفة ندوة أخرى موسعة بمشاركة مسئولي البنك الأهلي مع جميع أعضاء الغرفة 23 من سبتمبر المقبل بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت الغرفة، في بيان صحفي اليوم، أن الهدف من هذه اللقاءات يأتي في إطار الاستماع لمطالب واحتياجات الشركات من البنك، سواء قروض أو خدمات مختلفة، إضافة إلى الاستماع لمشكلات أصحاب الشركات مع البنك وإيجاد الحلول بشكل سريع.

وحسب بيان الغرفة، فقد تم حصر عدد من المشكلات التي تواجه صناع الأثاث ومن المقرر عرضها في اللقاء الموسع 23 من سبتمبر المقبل والخروج بحلول لتلك المشكلات.

وكشف البيان، أن الغرفة شكلت لجنة من الغرفة مع البنك الأهلي لخدمة الأعضاء وتذليل الصعاب التي تواجه أعضاء الغرفة من المصانع وأصحاب الشركات بين الغرفة والبنك.

ولفت إلى أن تشكيل اللجنة يعد كأول مبادرة بين قطاع صناعي والبنك الأهلي لمتابعة وتذليل أي تحديات تواجه الشركات أعضاء الغرفة في كل المحافظات، من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات تغطي كل المحافظات.

وأضاف، أن هناك خطة تضعها الغرفة لعقد مزيد من اللقاءات بين البنك والصناع في عدد من المحافظات استهلتها بمدينة دمياط، ثم مدينة العاشر، حيث إنه من المقرر عقد لقاء موسع مع أعضاء الغرفة بمدينة الإسكندرية، ثم الصعيد ممثلة في سوهاج، وأسيوط، والمنيا.

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