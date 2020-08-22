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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة اللبنانى يشكر الفريق الطبى المصرى

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:53 م
حمد حسن
حمد حسن
أميرة العناني
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وجَّه وزيرُ الصِّحة اللبناني الدكتور حمد حسن خالصَ الشكرِ للفريق الطبي المصري، الذي ضمَّ نخبةً من الأطباء من مختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية؛ على جهوده المخلصة في سبيل تضميد الجراح وتخفيف الآلام عن مصابي حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 من أغسطس الجاري، وخلف مئات القتلى وآلاف المصابين.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ أن زيارة الوفد الطبي المصري جاءت في إطار توجه الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بعد تعرضها لحادث انفجار المرفأ في بداية مطلع شهر أغسطس الجاري.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر على أن حرص مشاركة القطاع الطبي بجامعة الأزهر في هذه القافلة الطبية يعكس مدى مسئولية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تجاه الأشقاء في لبنان.

وأضاف صديق أن أجندة زيارة الوفد الطبي المصري تضمنت توقيعَ الكشف الطبي على آلاف المرضى، وإجراء العمليات الجراحية لعديدٍ من مصابي حادث انفجار المرفأ، بجانب زيارة لبحث آفاق التعاون مع الجامعة العربية ببيروت، ولقاء مع نقيب صيادلة لبنان، إضافة إلى زيارة كلية الطب بجامعة بيروت؛ لبحث آفاق التعاون المستقبلي في مجالي: الطب، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

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