جامعة بنى سويف: 130 جهاز كمبيوتر لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، جاهزية الجامعة لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بناء علي تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.وأوضح منصور حسن، أنه تم فتح مكتب التنسيق للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2021/2020 وبدء العمل بمكتب التنسيق اعتبارا من الثامنة صباحا اليوم بمعامل كلية الإعلام ومعامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومعمل فاصل 7 بكلية التجارة، علما بأن القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز كمبيوتر، وأن المعامل يتواجد بها موظفون وفنيون مختصون.وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الإعاقة والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم، وتخصيص نخبة من الموظفين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي، وأعمال التنسيق لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد في حال طلبهم.