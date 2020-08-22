ضبط 220 طن أغذية فاسدة قبل بيعها بالأسواق

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال أسبوع في ضبط (8152 قضية تموينية متنوعة)، ضمت ضبط (139) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (357 إسطوانة بوتاجاز) تقدر قيمة الغاز المدعم (48195) جنيهًا.كما ضبطت (27) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (458850 لترًا) لبيعها في السوق السوداء، وضبط (7986) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1905233) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (291) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (220901) طن، وكذا ضبط (90) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (93261) طنًا.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.