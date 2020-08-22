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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«وانتصر الخط الأحمر».. الدستور «نيوز ليتر 103»

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:24 م
جريدة الدستور
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«وانتصر الخط الأحمر».. اخترناه عنوانًا لنشرتنا البريدية هذا الأسبوع، وذلك بعدما أعلن مجلس النواب الليبى فى طبرق، والمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فى العاصمة طرابلس، وقف العمليات العسكرية فى ليبيا، واستئناف العملية السياسية، فى بيانين منفصلين صدرا بشكل مفاجئ، الجمعة، فى وقت متزامن تقريبًا، ويبدو أن ذلك حدث استجابة للضغط الشعبى والدولى لإنهاء النزاع المسلح والانقسام السياسى، وبعد يوم واحد من احتجاجات شعبية متفرقة فى البلاد، ودعوات للتظاهر ضد الأوضاع المعيشية المتردية بسبب الأزمة السياسية التى تعيشها ليبيا.

فيما أعاد المحللون والمراقبون التسوية والتوافق إلى الجهود المصرية، ورسم الرئيس عبدالفتاح السيسى خطًا أحمر للأمن القومى يتمثل فى محورى «سرت- الجفرة»، وهو ما يتطابق مع الإعلانين المنفصلين لحكومة السراج والبرلمان الليبى. 
وتمثل دور الانخراط المصرى فى الأزمة الليبية فى الدفع نحو المسار التفاوضى من جديد، حيث أعاد التدخل المصرى التوازن للمشهد العسكرى، وجمّد تمامًا تحركات قوات الوفاق وحليفتها تركيا، وبالتالى لم يعد هناك من حل سوى التفاوض لإنهاء الوضع الحالى «لا يفل الحديد إلا الحديد»، فيما يشير البعض لتحديات فى طريق التسوية الشاملة، أبرزها توزيع الثروات، ومن يدير المؤسسة العسكرية، وإنشاء مجلس رئاسى جديد وتحديد مهامه، ستكون أهم العقبات على طاولة التفاوض، ولو نجح الطرفان فى تجاوزها فقد يتم الوصول أخيرًا لاتفاق مرضٍ للجميع.

ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

ثمنًا غاليًا فى المقابل.. السعودية تضع شرطًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل! 

اعتبر الأمير السعودى تركى الفيصل، وهو سفير سابق للسعودية فى واشنطن، ومدير سابق لجهاز المخابرات، ويدير حاليًا مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن الثمن الذى تقبله المملكة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس.

فيما كان أول رد فعل سعودى على الاتفاق الإسرائيلى- الإماراتى، من وزير الخارجية فيصل بن فرحان، حيث قال إن المملكة تظل ملتزمة بمبادرة السلام العربية.

وجاءت هذه التصريحات ردًا فيما يبدو على ما عبّر عنه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من توقع انضمام السعودية لاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، الذى أعلنه البَلَدان الأسبوع الماضى.
وكتب فى صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية: «إذا كانت أى دولة عربية يناهزها اللحاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تأخذ الثمن فى المقابل، ولا بد أن يكون ثمنًا غاليًا».


قصة واقعة إخراج جثمان طفل قبطى بعد أيام من دفنه بإحدى قرى الفرافرة

فى الأيام الماضية تم تداول أنباء حول قصة غريبة لإخراج جثمان طفل قبطى بعد دفنه فى الفرافرة بزعم أن المقابر غير مرخصة، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات رسمية إلا أن «الدستور news letter» تحدثت مع مصادر وتأكدت من الواقعة بعد اطلاعها على الوثائق.

تدور القصة بقرية الكفاح مركز الفرافرة، بمحافظة الوادى الجديد، حيث توفى طفل قبطى يدعى «سامر مارك ماهر» وقامت أسرته بدفنه بمقابر المسيحيين، وهذه المقابر خاصة بالمسيحيين فى الجبل بجوار كنيستهم ويتم الدفن فيها منذ سنوات، وعقب دفن الطفل بعدة أيام، اعترض المسئولون بالمحافظة وأمروا باستخراج الجثة من المدفن، وطلب من أهل المتوفى البحث عن مكان آخر للدفن بحجة أن المسيحيين ليست لهم مقابر فى تلك القرية، وأجبروا أهله على إخراج الجثمان ونقله لمقابر أخرى للمسيحيين، وأقرب قرية مجاورة بها مدافن تبعد حوالى 100 كيلومتر عن قرية الطفل المتوفى.

وقال الأهالى بالقرية إن هناك تعنتًا من مجلس مدينة الفرافرة، وديوان عام المحافظة لأسباب لا يعلمونها لإزالة مقابر المسيحيين، ونقل موتاهم إلى مقابر أخرى، على الرغم من أن جميع الموافقات والمستندات المطلوبة مستوفاة وموجودة بمجلس مدينة الفرافرة وديوان عام المحافظة منذ أربع سنوات، وقد استلم الأقباط أرض المقابر ووضعوا الحديد عليها من الجهات الأربع، ويستخدمونها كمقابر- يقوم المسئولون بعمل محاضر ضد الأقباط لأنهم يستخدمون مقابرهم لدفن موتاهم، فيما تسببت الواقعة فى أثر نفسى سيئ وغضب لدى الأهالى من المسلمين والمسيحيين.

لماذا طلبت التشيك من مصر تماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين؟

حسب بيان للمجلس الأعلى للآثار فإن العاصمة التشيكية «براغ» ستشهد قريبًا افتتاح معرض ملوك الشمس، الذى سيكون أحد المعارض المؤثرة دوليًا، والذى جاءت فكرة إقامته بمبادرة من الجانب التشيكى، وقد وافق مجلس الوزراء فى فبراير الماضى على إقامة معرض بعنوان «ملوك الشمس» بالمتحف القومى بمدينة «براغ» بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر، وكان الموعد المحدد خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020، لكن تم تعديل الموعد المقرر بناءً على طلب الجانب التشيكى لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة 6 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصل الجمعة الماضى إلى المتحف القومى بالعاصمة التشيكية «براغ» القطع الأثرية الخاصة بمعرض «ملوك الشمس» تمهيدًا لافتتاحه فى آخر أغسطس الجارى، ويعرض المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية فى منطقة أبوصير الأثرية، وأهم القطع رأس تمثال للملك «رع- نفر- اف»، كما يشمل مجموعة من التماثيل من الدولة القديمة، منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين.

فيديو الأسبوع

يرشح لكم فريق النشرة فيديو من موقع الساح بعنوان «بطل استثنائى.. حكاية محمد السنوسى»، ويحكى عن محمد، حارس مرمى، صاحب بطولات كبيرة وحلم صغير، «لكن فيه ناس مش شايفة فيه غير إنه مصاب بالتوحد وبتستغل اختلافه فى التنمر عليه».
صورة الأسبوع

يرشح لكم فريق النشرة صورة رسمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال ماراثون ركوب الدراجات، وعدد من الوزراء فى مدينة العلمين الجديدة، والصورة التقطت له وهو يطلق طلقة البداية وكأنه يقول «إحنا الحكومة».

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فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين 
محمود - منة سالم - أمينة زكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان - إخراج: أحمد غنام
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