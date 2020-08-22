«وانتصر الخط الأحمر».. الدستور «نيوز ليتر 103»

وتمثل دور الانخراط المصرى فى الأزمة الليبية فى الدفع نحو المسار التفاوضى من جديد، حيث أعاد التدخل المصرى التوازن للمشهد العسكرى، وجمّد تمامًا تحركات قوات الوفاق وحليفتها تركيا، وبالتالى لم يعد هناك من حل سوى التفاوض لإنهاء الوضع الحالى «لا يفل الحديد إلا الحديد»، فيما يشير البعض لتحديات فى طريق التسوية الشاملة، أبرزها توزيع الثروات، ومن يدير المؤسسة العسكرية، وإنشاء مجلس رئاسى جديد وتحديد مهامه، ستكون أهم العقبات على طاولة التفاوض، ولو نجح الطرفان فى تجاوزها فقد يتم الوصول أخيرًا لاتفاق مرضٍ للجميع.