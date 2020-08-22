«وانتصر الخط الأحمر».. الدستور «نيوز ليتر 103»

«وانتصر الخط الأحمر».. اخترناه عنوانًا لنشرتنا البريدية هذا الأسبوع، وذلك بعدما أعلن مجلس النواب الليبى فى طبرق، والمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فى العاصمة طرابلس، وقف العمليات العسكرية فى ليبيا، واستئناف العملية السياسية، فى بيانين منفصلين صدرا بشكل مفاجئ، الجمعة، فى وقت متزامن تقريبًا، ويبدو أن ذلك حدث استجابة للضغط الشعبى والدولى لإنهاء النزاع المسلح والانقسام السياسى، وبعد يوم واحد من احتجاجات شعبية متفرقة فى البلاد، ودعوات للتظاهر ضد الأوضاع المعيشية المتردية بسبب الأزمة السياسية التى تعيشها ليبيا. فيما أعاد المحللون والمراقبون التسوية والتوافق إلى الجهود المصرية، ورسم الرئيس عبدالفتاح السيسى خطًا أحمر للأمن القومى يتمثل فى محورى «سرت- الجفرة»، وهو ما يتطابق مع الإعلانين المنفصلين لحكومة السراج والبرلمان الليبى. وتمثل دور الانخراط المصرى فى الأزمة الليبية فى الدفع نحو المسار التفاوضى من جديد، حيث أعاد التدخل المصرى التوازن للمشهد العسكرى، وجمّد تمامًا تحركات قوات الوفاق وحليفتها تركيا، وبالتالى لم يعد هناك من حل سوى التفاوض لإنهاء الوضع الحالى «لا يفل الحديد إلا الحديد»، فيما يشير البعض لتحديات فى طريق التسوية الشاملة، أبرزها توزيع الثروات، ومن يدير المؤسسة العسكرية، وإنشاء مجلس رئاسى جديد وتحديد مهامه، ستكون أهم العقبات على طاولة التفاوض، ولو نجح الطرفان فى تجاوزها فقد يتم الوصول أخيرًا لاتفاق مرضٍ للجميع.