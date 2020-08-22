ضبط 1129 سلاحًا ناريًا خلال أسبوع فى المحافظات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن طريق شن حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال أسبوع في ضبط 1129 قطعة سلاح ناري أبرزها (120 بندقية آلية – 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 75 مسدسا– 740 فرد محلى الصنع – 1800 طلقة مختلفة الأعيرة – 1530 قطعة سلاح أبيض).كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (مسدس – فرد محلى – 9 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط بكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.