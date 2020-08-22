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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1129 سلاحًا ناريًا خلال أسبوع فى المحافظات

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:01 م
رجال الأمن
رجال الأمن
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن طريق شن حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال أسبوع في ضبط 1129 قطعة سلاح ناري أبرزها (120 بندقية آلية – 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 75 مسدسا– 740 فرد محلى الصنع – 1800 طلقة مختلفة الأعيرة – 1530 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (مسدس – فرد محلى – 9 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط بكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

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