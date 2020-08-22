سقوط 241 متهمًا فى حملات على بؤر إجرامية بـ5 محافظات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، خلال أسبوع، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 241 متهمًا وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية، و15 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 3 قطع سلاح أبيض، 11 قضية اتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ 2977 حكمًا قضائيًا متنوعًا، 321 قضية متنوعة أخرى.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.