إخلاء سبيل متهمين بالتنقيب عن الآثار فى مصر القديمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، إخلاء سبيل متهمين بالتنقيب عن الآثار والحفر دون ترخيص.وكشف رجال المباحث ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من شرطة النجدة، من أحد المواطنين بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.وبالانتقال والفحص لمحل البلاغ أمكن ضبط عامل أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق السكنية ملك شقيق المتهم وزوج ابنة المبلغ.وعثر بداخلها على حفرة قطرها 3 أمتار وعمق 20 مترا، أدوات حفر وتنقيب.وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المبلغ.وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم، وأضاف بقيامهل بالإبلاغ انتقامًا منه لوجود خلافات مالية بينهما حول التنقيب عن الآثار.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.