ترامب يطالب بتسريع اختبارات لقاح كورونا ويتهم جهات أمريكية بتأخيره

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، العديد من الجهات بتأخير لقاح فيروس كورونا لما بعد 3 نوفمبر المقبل، وهو موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.فيما طالب ترامب في نبأ عاجل، وفقا لقناة العربية الإخبارية، بتسريع اختبارات اللقاح لإنقاذ أرواح الأمريكيين، مشيرًا إلى أن منظمة الغذاء والدواء تصعب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.