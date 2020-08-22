«التعليم»: حالة غش واحدة فى أول أيام امتحانات الدور الثانى بالثانوية

بدأت صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة (اللغة العربية) بإجمالي 7802 طالب وطالبة.وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة (اللغة العربية) بإجمالي 4 طلاب، ومن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا أدى طالب واحد امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).وتواصل الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.وشدد حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إن أجواء الامتحان سارت خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.وأضافت: تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام جهاز الهاتف المحمول بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالبة (ي.ي.س) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 23-8-2020 موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، على أن يقوم الطلاب بتسليمها بعد الإجابة عنها يوم الأربعاء الموافق 26-8-2020.ويؤدي غدًا الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب.