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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

الرئيس السابق لـ«مرسيدس» يستبعد تحطيم أرقام هاميلتون في فورمولا1

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:27 م
فورمولا1
فورمولا1
وكالات
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قال نوربرت هوك الرئيس السابق لفريق مرسيدس المنافس في سباقات سيارات "فورمولا1" إنه يعتقد أن إنجا زات البريطاني لويس هاميلتون سائق الفريق، قد يكون من الصعب تكرارها.

وعمل هوج مع هاميلتون عندما كانت مرسيدس الشريك المزود بالمحركات لفريق مكلارين، الذي توج معه هاميلتون بلقبه الأول في بطولة العالم في 2008، وبعدها ساعد هوج على ضم هاميلتون إلى فريق مرسيدس.

وقال هوج 67 عاما، في تصريحات لموقع "شبورت.1 دي إيه" اليوم السبت:"ما أظهره لويس من تماسك وقدرات على مدار 14 عاما حتى الآن في "فورمولا1-"هو ببساطة استثنائي ولم يحدث من قبل، وفي تقديري، لن يتكرر هذا على الأرجح".

وبات هاميلتون قريبا من معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر، والمتمثل في التتويج بلقب بطولة العالم سبع مرات، كما يتأخر بفارق ثلاثة انتصارات فقط عن الرقم القياسي الآخر لشوماخر المتمثل في الفوز في 91 سباقا.

ويحمل هاميلتون 35 عاما بالفعل الرقم القياسي في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول، حيث انطلق 92 مرة، وقد اعتلى المنصة ضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالسباقات، للمرة 156 في مسيرته خلال سباق فورمولا1، الإسباني يوم الأحد الماضي.

وقال هوج:"على مدار فترة طويلة، كان من الصعب تخيل إمكانية اللحاق بالأرقام غير المسبوقة لمايكل (شوماخر) والتفوق عليها. ولكن بقليل من الانتباه، كان واضحا قبل عامين أن لويس يتقدم في طريق تحطيم كل الأرقام القياسية في "فورمولا1".

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