يسرا تشعل خطوبة ابنة مدحت العدل على انغام «بنت الجيران»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنة السيناريست مدحت العدل، أمس الجمعة، برفقة إلهام شاهين، وهالة صدقي، وهم يرقصون على أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال.وحضر حفل الخطوبة كل من الفنانة هالة صدقي، ولبلبة، وإلهام شاهين، ليلى علوى، يسرا، حسين فهمي، الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية بوسي شلبي.