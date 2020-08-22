محافظ مطروح يفتتح المدخل الرئيسي لمدينة الضبعة بعد تطويره (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، مشروع تطوير المدخل الرئيسي لمدينة الضبعة بعد تطويره وذلك بحضور اللواء هاني يوسف رئيس مجلس ومدينة الضبعة والمهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بمطروح وعددا من الأجهزة التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ وعواقل وشباب الضبعة.وقال اللواء هاني يوسف رئيس مجلس ومدينة الضبعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم افتتاح مشروع تطوير المدخل الرئيسي بعد تطويره بطول 1300 متر عبارة عن حارتين.وأوضح أنه تم وضع شكل جمالي في ميدان الضبعة لكي يليق بالمظهر الحضاري للمدينة مشيرا إلى أن أعمال التطوير تم تنفيذها من قبل الشعبة الهندسية وتحت إشراف مديرية إسكان مطروح مؤكدا على أن أعمال التطوير مستمرة بالمدينة.