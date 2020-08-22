الشرطة الألمانية تعثر على ذخيرة فى مطعم ببرلين

عثرت الشرطة الألمانية على نحو 100 طلقة من الذخيرة الحية في أحد المطاعم بحي نويكولن بالعاصمة برلين.وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم السبت، إن عملية التفتيش تمت مساء أمس الجمعة في إطار حملة لمكافحة العصابات الإجرامية.وأوضح المتحدث أن الشرطة تقوم بتفتيش المطاعم في المنطقة بصفة دورية.وشنت السلطة حملاتها فجر اليوم أيضا في حي كرويتسبرج وتريبتوف.