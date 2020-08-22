«الخارجة» تطرح 48 باكية لجمع البلح مقابل 600 جنيه شهريا

اعلنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في بيان لها السبت، الإنتهاء من تجهيز عدد 48 باكية لجمع وعرض وتسويق التمور بموقف سيارة الأجرة السابق بحى المروة.وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس المدينة على طرح 48 باكية مجهزة أمام صغار المستثمرين وجامعى ومسوقى التمور خلال الأيام القليلة المقبلة، مقابل دفع إيجار شهرى يبدأ من 600 جنيها للباكية الواحدة نظير الخدمة المقدمة والمساحة المتوفرة لممارسة عمليات البيع والشراء لضمان أنسب الطرق المتبعة لتسويق المنتج المحلى لمحصول البلح.وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إلى فتح باب القبول واستلام جميع الرغبات المقدمة من قبل التجار جامعي البلح بمركز الخارجة على أن يقوم المتقدم بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للمركز التكنولوجي بمقر المركز للحصول على باكية لجمع وتسويق منتج البلح والتمور، خاصة وأنه المحصول الإستراتيجي بالمحافظة