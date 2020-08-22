عضو «صحة البرلمان» يقدم روشتة للمواطنين بشأن عودة صلاة الجمعة

أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أمور يجب أن يطبقها المواطن ويلتزم بها مع عودة صلاة الجمعة وذلك لضمان عدم زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وإغلاق المساجد مجددا.وشدد أبو العلا، في تصريحات له اليوم، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أن هناك إجراءات يجب معرفتها قبل الذهاب للصلاة وذلك كاصطحاب السجادة الخاصة وارتداء الكمامة أثناء الصلاة وتعقيم اليدين جيدا وتجنب المصافحة أو المعانقة واستخدام منديل حال العطس أو السعال والتخلص منه سريعا، وارتداء شراب بحيث يتم خلعه وغسله فور الوصول للمنزل.وأكد أبو العلا، أن المواطنين يجب أن يكونوا أكثر وعيا ولا يذهبوا للصلاة إذا شعروا بأي من أعراض البرد فضلا عن عدم اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وتناول أطعمة غنية بفيتامين سي والتي من شأنها ان تساهم في زيادة وتقوية المناعة، مشددا على ضرورة تعقيم السجاجيد الخاصة بالمساجد بإستمرار وتهويتها طبيعيا، مع تجنب استخدام المراوح أو التكييفات.واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فى كل المساجد بدافع من المواطنين مع الا تكون المدة الزمنية للخطبة كبيرة، مؤكدا على أن عودة صلاة الجمعة كانت مطلب جماهيري من جموع المواطنين، ومن ثم الالتزام بالتدابير لابد أن يكون على نفس المستوى حفاظا على صحة الجميع، واستمرار لوجود هذه النعم.