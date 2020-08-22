رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو «صحة البرلمان» يقدم روشتة للمواطنين بشأن عودة صلاة الجمعة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:15 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أمور يجب أن يطبقها المواطن ويلتزم بها مع عودة صلاة الجمعة وذلك لضمان عدم زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وإغلاق المساجد مجددا.

وشدد أبو العلا، في تصريحات له اليوم، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أن هناك إجراءات يجب معرفتها قبل الذهاب للصلاة وذلك كاصطحاب السجادة الخاصة وارتداء الكمامة أثناء الصلاة وتعقيم اليدين جيدا وتجنب المصافحة أو المعانقة واستخدام منديل حال العطس أو السعال والتخلص منه سريعا، وارتداء شراب بحيث يتم خلعه وغسله فور الوصول للمنزل.

وأكد أبو العلا، أن المواطنين يجب أن يكونوا أكثر وعيا ولا يذهبوا للصلاة إذا شعروا بأي من أعراض البرد فضلا عن عدم اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وتناول أطعمة غنية بفيتامين سي والتي من شأنها ان تساهم في زيادة وتقوية المناعة، مشددا على ضرورة تعقيم السجاجيد الخاصة بالمساجد بإستمرار وتهويتها طبيعيا، مع تجنب استخدام المراوح أو التكييفات.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فى كل المساجد بدافع من المواطنين مع الا تكون المدة الزمنية للخطبة كبيرة، مؤكدا على أن عودة صلاة الجمعة كانت مطلب جماهيري من جموع المواطنين، ومن ثم الالتزام بالتدابير لابد أن يكون على نفس المستوى حفاظا على صحة الجميع، واستمرار لوجود هذه النعم.

موضوعات متعلقة

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

إنفوجراف

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

بيع نظارات لـ«غاندي» في مزاد بريطاني مقابل 340 ألف دولار

يوفنتوس يفسخ عقدى نجمين سابقين فى ريال مدريد

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسى

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

محمود سباق ضيف مبادرة «كل يوم شاعر» بـ«الأعلى للثقافة».. الليلة

وزيرة الثقافة تسلم جوائز «الصوت الذهبي» في ختام نسختها الـ5

«بين الانتماء والعداء لحضارتنا» بالجمعية المصرية للتنوير.. الليلة

«ثقافة مطروح» تواصل عروضها الفنية ببرنامج صيف 2020