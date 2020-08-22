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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بشارة يزور كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:14 م
الأنبا بشارة
الأنبا بشارة
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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زار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص، كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لكنائس الإيبارشية، حيث تعد تلك الزيارة هي الأولي لنيافة الأنبا بشارة منذ السيامة الأسقفية.

استقبل نيافته، راعي الكنيسة الأب عبد المسيح لمعي، كما شارك بالحضور الأب متى رزق الله، والأب بولس الفرنسيسكانى، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة الذي استقبل نيافة الأنبا بشارة بالألحان الكنسية.

وترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي، والأب متي رزق الله، والأب بولس الفرنسيسكاني، وألقى الأنبا بشارة الكلمة الروحية عن معني كلمة "نعم" التي عاشتها مريم.

وعقب الكلمة، طلب صاحب النيافة التطواف بتمثال السيدة العذراء داخل الكنيسة بمشاركة كورال الكنيسة.

وعقب نهاية صلاة القداس، منح نيافة الأنبا بشارة شعب الرعية البركة الرسولية، مع طلب الصلاة من أجله.

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