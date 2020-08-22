تعرف على خطوات التسجيل اليدوي بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس

كشفت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن الخطوات المتبعة للتسجيل اليدوي بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة للطلاب المتقدمين للتنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة.وقالت هجرس، إن الطالب يتوجه لقاعة الاستقبال بمصاحبة ولي الأمر أو المرافق، ثمن يتجه لمكتب التصوير لاستلام دليل التنسيق بما في ذلك استمارة الرغبات، ويتجه لقاعة التسجيل لادخال الرغبات يدويا باستمارة التسجيل، ويتم إرشاد الطلاب لطريقة إدخال الرغبات عن طريق مشرفي القاعة، ومسؤولون من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، وبعد التسجيل الرغبات يقوم الطالب بمراجعة الراغبات مع المختص، ويغادر الطالب قاعة التسجيل من الباب المحدد للخروج والتوجه لبدء التسجيل الإليكتروني.وأكدت هجرس، أن كل هذه الخطوات تتم باتباع الإجراءات الاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا.