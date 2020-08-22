محمود سباق ضيف مبادرة «كل يوم شاعر» بـ«الأعلى للثقافة».. الليلة

في إطار المبادرة التي أطلقتها وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"٬ يحل الشاعر محمود سباق٬ في السادسة من مساء اليوم٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب"٬ ومن المقرر أن يقرأ "سباق" قصيدتين شعريتين بعنوان: "عروس الدلتا والحجر الصحى -الوداع ".يشار إلي أن "محمود سباق" شاعر مصري مواليد 1983، من صعيد مصر، حاصل على ليسانس لغة عربية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مارس العمل الثقافي منذ 12 عاما، شارك في تأسيس جماعة «ذات» لشعر الفصحى، وقدم العديد من الأنشطة الثقافية في داخل مصر وخارجها، صدر له الديوان الأول تحت عنوان « كان الوقت تأخر»، ويعد «أبناء القطط السوداء» الإصدار الثاني له.