أسعار اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة

ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في بيان صادر عنها اليوم، مستخدمي المترو بصفة دورية ومستمرة بعمل الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكافة فئات الركاب.وأشار البيان إلى أن شركة المترو أتاحت ثلاثة أنواع من الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن.والنوع الأول هو اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3% ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 45.2% كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل لعدد 25 محطة إلى 55% بينما يصل إلى 40% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.والنوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوي بإجمالي 180 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة بعدد 8 محطات إلى 44.4% ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 50% كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل 25 محطة إلى 57.8% بينما يصل نسبة التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.والنوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي الذي تصل فيه نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2% ونسبة التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.5%.كما أشار البيان إلى أن اشتراكات الطلبة الربع سنوي تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة لعدد 8 محطات وإلى 97.4% للمرحلتين لعدد 16 محطة وإلى 98.2% للثلاث مراحل لعدد 25 محطة وإلى 97.7% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.وأوضح البيان أن نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98.8% لثلاث مراحل لعدد 25 محطة وإلى 98.5% لعدد أربع مراحل لعدد 39 محطة، وأن قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشا.أما عن اشتراكات كبار السن أشار بيان الشركة أن نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لكبار السن تصل إلى 92.5% لعدد أربع مراحل لعدد 39 محطة.وبخصوص اشتراكات مصابي وأسر الشهداء، أوضح البيان أن الاشتراكات الربع سنوي الخاصة بمصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها إلى 72.2% للمرحلة الأولى لعدد 8 محطات، وإلى 75% للمرحلتين لعدد 16 محطة، وإلى 78.9 ٪ للثلاثة مراحل لعدد 25 محطة وإلى 72.2% لعدد 4 مراحل لعدد 39 محطة.كما أشار البيان إلى وجود تخفيضات للصحفيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة.يذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الأول في حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، احمد عرابي ( مصلحي )، الشهداء ١، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا.ومكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الثاني في كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء ٢، العتبة ٢، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا.وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة ٣، ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.