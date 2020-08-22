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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 معامل تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم بجامعة طنطا

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:11 م
بجامعة طنطا
بجامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، عن بدء الجامعة، اليوم السبت، في استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 20192020 لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والتي من المقرر أن تنتهي في 26 أغسطس الجاري.

وأكد نائب رئيس الجامعة جاهزية 6 معامل حاسب آلي بمعامل نوادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلي بكليتي العلوم والصيدلة بالمجمع الطبي لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الكوادر الفنية المؤهلة لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وإطلاعهم على الخطوات التي يجب عليهم اتباعها والتي سبق وأن حددتها وزارة التعليم العالي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
بجامعة طنطا
بجامعة طنطا

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