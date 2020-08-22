تشغيل 20 أتوبيسًا مكيفًا يعمل بالغاز في القاهرة

كشف خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم استلام وتشغيل 20 أتوبيسًا جديدًا مكيفًا يعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقى أسطول هيئة النقل العام.وأضاف عبدالعال خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خطة تحويل للعمل بالغاز الطبيعي بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة، وتقليل استهلاك الوقود وبالتالي تقليل التكلفة على ميزانية الدولة.وأوضح أن محافظة القاهرة تستهدف تشغيل 150 أتوبيس نقل عام ضمن منظومة التشغيل بالغاز الطبيعي خلال خطة زمنية مداها 4 أعوام فقط، متابعًا أنه جاري دعم جميع عربات النقل العام على مستوى محافظات القاهرة الكُبرى لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في إطار تلك الخطة أيضًا.