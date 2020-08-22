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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تطلق برنامج «أصول محلل الذكاء الاصطناعي» 30 أغسطس

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:08 م
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق برنامج أصول محلل الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع أكاديمية IBM Skills Academy، ويبدأ الأسبوع الأول 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر، والأسبوع الثاني يبدأ من 6 سبتمبر حتى 10 سبتمبر.

وتستهدف الوزارة تأهيل وإعداد 200 مدرب متخصص في مختلف المجالات التكنولوجية من جميع المحافظات والجامعات المصرية، وتدريب ما يزيد على 10000 متدرب من طلبة الجامعات وشباب الخريجين في مجالات تكنولوجيات التحول الرقمي المختلفة (شبكات البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الرابع والخامس، والحوسبة السحابية، وعلوم البيانات الضخمة، وشبكات الألياف الضوئية).

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على أن الوزارة حريصة على إتاحة آليات التدريب والتعليم عن بُعد والذي يشهد في المرحلة الحالية تزايدا في الاتجاه نحو استخدامه على المستوى العالمي باعتباره أحد الركائز الاساسية في مواجهة الظروف الحالية في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والالتزام بسياسات التباعد الآمن، بالإضافة الى كونه يعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، مضيفًا أن استخدام المعامل الالكترونية عن بُعد يعد أمرًا حتميًا وضروريا لإكساب المتدربين الخبرة العملية اللازمة للتعامل مع الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة المختلفة.

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