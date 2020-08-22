حل المكتب الإعلامي لـ«عملية بركان الغضب» في ليبيا

أفدات وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، بحل المكتب الإعلامي التابع لما تسمى بـ"عملية بركان الغضب"، والتي أطلقتها حكومة الوفاق غير الشرعية مطلع أبريل 2019.ونقلت قناة "ليبيا24"، عن مصادر، أن هذا القرار جاء استجابة لإعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، الرامي لوقف الأعمال القتالية في كامل التراب الليبي.وكان فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أعلنا أمس الجمعة، في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021.ولقي البيانان ترحيبا دوليا واسعا، حيث أعلنت إلى جانب مصر، كل من الجزائر والسعودية والامارات والبحرين والكويت والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وغيرهم ترحيبها بالخطوة، داعين جميعهم بسرعة استئناف الحوار السياسي.