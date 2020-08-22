مرسى علم تستقبل اليوم أول رحلتي طيران سياحي من بولندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم السبت، أول رحلتي طيران قادمتين من بولندا، وذلك بعد توقف الرحلات السياحية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تأتي تلك الرحلات ضمن أولى الرحلات التي تصل لمدينة مرسى علم.وأكد مصدر خاص بمطار مرسى علم الدولي، أن الرحلتين من المقرر أن تصل إحداهما في تمام الخامسة والنصف مساء والثانية في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، وتقل كل رحلة منهما 150 راكبًا.وعلى جانب آخر يصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمدينة الغردقة مساء اليوم السبت، يرافقه أعضاء من منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، لتفقد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمنشآت السياحية بالمدينة السياحية والتأكيد على تطبيقها بجدية، ومدى الالتزام بها.ويبدأ وزير السياحة والآثار جولته غدًا الأحد، بأحد المنشآت الفندقية ومركز غوص، والقسم الفندقي بمستشفي الغردقة العام، للتأكد من استعدادها لأي طوارئ.ويرافق وزير السياحة 5 أعضاء من مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، كذلك من المقرر أن يتفقد العناني متحف آثار الغردقة، قبل أن يغادر ومرافقوه مساء غد الأحد.