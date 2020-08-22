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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بيمن يهنئ الأقباط بعيد العذراء ويشدد على الحيطة أثناء الاحتفال

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:56 م
الأنبا بيمن
الأنبا بيمن
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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هنأ عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأقباط بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم، مطالبين الأقباط بتوخي الحذر من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال الأنبا بيمن أسقف نقادة، في بيان له: أتقدم بخالص التهنئة للأقباط بعيد صعود السيدة العذراء مريم، التي نطلب شفاعتها وبركاتها من أجل بلادنا مصر.

مضيفًا: أنه في تلك المناسبة نذكر أنفسنا بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بمرض "كوفيد- 19"، والموجة الثانية التي بدأت معالمها من زيادة أعداد المصابين نتيجة التجمعات خلال الاحتفالات، على المستوى العائلي، وعلى المستوى العام دون أخذ الاحتياطات العامة والاحترازية، لذا نهيب بأبناء الكنيسة اتخاذ الاحتياطات والحذر أثناء احتفالاتهم حفاظًا على الصحة العامة.

جدير بالذكر أنه يُعد صوم العذراء هذا العام، صومًا استثنائيًا على الإطلاق، حيث تقتصر صلوات نهضة "العذراء" على الكهنة والشمامسة فقط، بعد أن كانت نهضاتها السنوية تتعدى الآلاف من حضور الشعب القبطي بالكنائس.

وأعلنت الكنيسة عن إقامة نهضات الصوم وبثها "أونلاين"، منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما أن نهضات صوم العذراء تشهد مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيشاركون "أونلاين" في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.

وصوم العذراء، هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط.

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