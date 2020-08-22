رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم دمياط»: لا شكاوى فى اليوم الأول بامتحانات الدور الثانى للثانوية

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:01 م
عادل عثمان
عادل عثمان
حسام فهمي
طباعة
أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من مادة اللغة العربية في أول يوم من امتحان الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الغرفة رصدت تغيب طالبين عن أداء الامتحان، من إجمالي الطلاب المقيدين والبالغ عددهم 70 طالبًا وطالبة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بتفتيش الطلاب أثناء دخولهم، لعدم تمكن أي طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى الفصل الذي يمتحن فيه.

وأشار "عثمان" إلى أن محافظ دمياط شددت على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصًا على حياة أبنائنا الطلاب والسادة المعلمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رطب مع شبورة صباحًا.. تفاصيل طقس الأحد

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

ضبط المغربية المتهمة بتعذيب الطفلة «أمينة» وترحيلها لكفر الشيخ

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

الصور

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

«الصحة»: العمل بشكل مؤسسى كان سببًا فى تراجع أعداد الإصابة بكورونا

حل المكتب الإعلامى لـ«عملية بركان الغضب» فى ليبيا

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

إنفوجراف

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

«الدستور» تنفرد بصورة شيك رد رمضان صبحى لقيمة إعلان «إيجيبت فود»

إطلاق اسم النجم الراحل حمادى العقربى على أكبر ملاعب تونس

بيع نظارات لـ«غاندى» فى مزاد بريطانى مقابل 340 ألف دولار

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

فريقا «الميناء» و«هاى دام» فى مهرجان الصيف الدولى الـ18 بالإسكندرية

وزيرة الثقافة تسلم جوائز «الصوت الذهبى» فى ختام نسختها الـ5

محمود سباق ضيف مبادرة «كل يوم شاعر» بـ«الأعلى للثقافة».. الليلة

«بين الانتماء والعداء لحضارتنا» بالجمعية المصرية للتنوير.. الليلة