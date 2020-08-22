دبلوماسي سابق: مصر أنقذت ليبيا قبل أن تتفاقم الأوضاع

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كل من كان له تأثير فى تركيا من قادة الدول يوجهون النصح أو الإنذار لها بوقف العمليات العسكرية في ليبيا.وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا "، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يتابع تاريخ مصر القديم، سيجد أنها أكثر وجه مقبولة فى منطقتها العربية بالقارة الأفريقية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر أكبر شريك في جنوب المتوسط، فبالتالى مصر تعتبر قوة فاعلة، ودائما ما تكون كوجه للمصالحة وفساد أى اتجاه للعنف أو الحرب.وأكد أن هناك تعاونًا مصريًا ليبيًا، لافتًا إلى أن مصر لحقت بليبيا قبل أن تتفاقم الأمور بها، كما أنها ليست دولة فقيرة حتى يتنازع أهلها على البترول، حيث أنها إذا أحسنت إدارة مواردهم حسب النصح لخرج الكل بمشاركة حميدة ووطنية.