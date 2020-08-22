مستشفى شاريتيه: سنخطر الرأى العام بنتائج فحوص «نافالنى»

أعلن مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، عن أنه سيجري فحوصًا شاملة على المعارض الروسي الكسي نافالني الذي يعاني أعراض تسمم خطيرة.وذكر المستشفى الجامعي أنه سيعلن عن مرض "نافالني" وخطوات علاجه اللاحقة بعد التشخيص الطبي والتشاور مع العائلة، لافتًا إلى أن الفحوص ستستغرق بعض الوقت، وبمجرد ورود النتائج سيتم إعلام الرأي العام بها.كان نافالني، 44 عامًا، وصل إلى مطار برلين تيجل، اليوم، على متن طائرة خاصة في وقت سابق حسبما أعلنت كيرا يارمش، المتحدثة باسمه، والمنتج السينمائي ياكا بيتسيلي.وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال بيتسيلي إن حالة نافالني أثناء الرحلة الجوية وبعد الهبوط في برلين كانت "مستقرة"، وشارك بيتسيلي في توفير طائرة إنقاذ مجهزة بفريق طبي من ألمانيا لنقل نافالني من روسيا.كان مستشفى أومسك الروسي قد تخلى أمس الجمعة بعد أخذ ورد استمر لساعات، عن تحفظه حيال نقل نافالني إلى ألمانيا.ووفقًا لما تم التصريح به، فقد كانت زوجة نافالني برفقته في رحلته إلى ألمانيا.وكانت "يارمش" قد اتهمت في وقت سابق السلطات الروسية باحتجاز نافالني للتستر على حقيقة أنه قد تم تسميمه، ورفض مستشفى أومسك الاتهامات قائلًا: الفحوص لم تكشف عن أي دليل على التسمم.