استقالة جماعية بهيئة الإغاثة الإسلامية ببريطانيا لتمجيد إرهاب الإخوان

كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن تقديم مجلس أمناء هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في بريطانيا، والمدرجة على لائحة الإرهاب بالإمارات، استقالة جماعية اليوم السبت.ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يأتى بعد أن استخدم أحد أعضاء الهيئة تعابير معادية للسامية، وتمجيد إرهاب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.يذكر أن هذه المرة الثانية في شهر واحد التي تواجه المنظمة الإغاثية العالمية تدقيقًا على خلفية تعليقات نارية من أحد أعضاء مجلس أمنائها.وأُجبر على الاستقالة الإخواني المصري حشمت خليفة، من رئاسة هيئة الإغاثة العالمية الشهر الماضي بعدما كشفت صحيفة "التايمز" منشورات له معادية للسامية وصف فيها الإسرائيليين بأوصاف عنصرية، وأساء للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعيّن بدلا منه في مجلس الإدارة المعتز طيارة.ولكن كشفت التايمز أن المنشورات على الحساب الشخصي لطيارة، وهو أيضًا رئيس منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، وصفت قادة حركة "حماس" الفلسطينية بـ"الرجال العظماء" الذين ردوا على النداء الإلهي والمقدس لتنظيم الإخوان المتطرف.ويصنف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس" كمنظمة إرهابية محظورة منذ عام 2001.وكتب طيارة منشوراته عامي 2014 و2015، واكتشفتها أولًا الباحثة الألمانية سيجريد هيرمان-مارشال التي نشرتها عام 2017 في مدونة.وأقرت هيئة الإغاثة بأنها عرفت عن منشورات طيارة منذ 2017، إلا أنها سمحت له بالبقاء في منصبه بعدما اعتذر وألغى المنشورات وجمد حسابه على "فيسبوك".وكان الأكاديمي الإيطالي لورنزو فيدينو، قد كشف عن المنشورات بالعربية، وهو متخصص بالشئون الإسلامية.وغالبًا ما واجهت الهيئة اتهامات بروابط إخوانية، وعندما اتهمتها الحكومة الألمانية العام الماضي بـ"علاقات قوية" بـ"الإخوان المسلمين"، ردت بأن الادعاء "خاطئ ولا أساس له".وذكرت التايمز أن المنظمة، قالت إن منشورات "فيسبوك" كانت غير لائقة وغير مقبولة، مضيفة "مجلس الأمناء سيستقيل بكامله، وأن مجلسًا جديدًا سينتخب قريبا".