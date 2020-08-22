الداخلية تقضي على رؤوس الإجرام في الصعيد





- بؤرة بني قرة في القوصية

كانت قوات مديرية أمن أسيوط برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام شنت حملة للقضاء وتجفيف منابع المخدرات وملاحقة الخارجين على القانون بقرية بني قرة بمركز القوصية فجر اليوم الاثنين.



وكانت الحملة الأمنية الامنية المكبرة قد داهمت قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية، واستهدفت منازل 3 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا.



وأثناء المداهمة قامت العناصر الإجرامية بإطلاق النيران، على القوات فبادلتهم القوات إطلاق النار، وأسفر تبادل إطلاق النار بين الطرفين عن مقتل "وليد.ا" 38 سنة، أحد العناصر الإجرامية بمركز القوصية ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا، و"بدر.س"، وأصيب مجندين من الشرطة، وتم نقل جثث العناصر الإجرامية إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القتلى من العناصر الخطرة.

إجراميتين في أسيوط، وأسفرت عن مقتل 3 من العناصر الاجرامية في تبادل إطلاق النيران.كانت قوات مديرية أمن أسيوط برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام شنت حملة للقضاء وتجفيف منابع المخدرات وملاحقة الخارجين على القانون بقرية بني قرة بمركز القوصية فجر اليوم الاثنين.وكانت الحملة الأمنية الامنية المكبرة قد داهمت قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية، واستهدفت منازل 3 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا.وأثناء المداهمة قامت العناصر الإجرامية بإطلاق النيران، على القوات فبادلتهم القوات إطلاق النار، وأسفر تبادل إطلاق النار بين الطرفين عن مقتل "وليد.ا" 38 سنة، أحد العناصر الإجرامية بمركز القوصية ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا، و"بدر.س"، وأصيب مجندين من الشرطة، وتم نقل جثث العناصر الإجرامية إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القتلى من العناصر الخطرة.

الاجهزة الأمنية

مصرع خط ساحل سليم

كما تم توجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهداف وضبط (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم - سبق اتهامه في 16 قضية "قتل - شروع في قتل - سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات - توقيع بالإكراه"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكما، أبرزهم 5 أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل - شروع فى قتل - إستعراض قوة - سلاح")، ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر المذكور بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.. وأسفر التعامل عن مصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 2 خزينة - 7 طلقات من ذات العيار).

الاجهزة الأمنية

الثأر الشهيد الرائد باسم فكري

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقتل المتهم الرئيسي في حادث استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص؛ إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين قوات الشرطة بعد ملاحقات موسعة بمحافظات الصعيد.



كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بسرعة ضبط المتهمين في واقعة استشهاد رئيس وحدة مباحث مركز قوص بمديرية أمن قنا، وتم تشكيل فريق بحث مكبر عمل على مدار الساعة لملاحقة مرتكبي الواقعة.



وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام تحت رئاسة اللواء علاء سليم، وقيادات إدارة البحث الجنائي بأمن قنا بمكان اختباء العنصر الإجرامي شديد الخطورة "وليد. م. ص" وشهرته "البح"، 27 سنة عاطل مقيم بنجع محروس بدائرة مركز قفط، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية، والسابق اتهامه في 20 قضية "إطلاق أعيرة نارية، مقاومة سلطات، قتل، خطف سرقة بالإكراه"، والمحكوم عليه في 8 قضايا "4 جنايات - 4 جنح" بالسجن لمدة 65 سنة، وحبس سنة و8 أشهر، و4 قضايا جنح حبس "سرقة، تبديد، مشروبات كحولية".



وتبين أن المتهم يختبئ بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوي بطريق "أسيوط - البحر الأحمر" دائرة قسم أسيوط الجديدة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته بالمثل إلى أن تم اسكات مصدر النيران.



نتج عن تبادل إطلاق النار مصرع المتهم وعُثر بجواره على بندقية آلية وخزينتين و12 طلقة من ذات العيار ومبلغ 10 آلاف جنيه. كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقتل المتهم الرئيسي في حادث استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص؛ إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين قوات الشرطة بعد ملاحقات موسعة بمحافظات الصعيد.كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بسرعة ضبط المتهمين في واقعة استشهاد رئيس وحدة مباحث مركز قوص بمديرية أمن قنا، وتم تشكيل فريق بحث مكبر عمل على مدار الساعة لملاحقة مرتكبي الواقعة.وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام تحت رئاسة اللواء علاء سليم، وقيادات إدارة البحث الجنائي بأمن قنا بمكان اختباء العنصر الإجرامي شديد الخطورة "وليد. م. ص" وشهرته "البح"، 27 سنة عاطل مقيم بنجع محروس بدائرة مركز قفط، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية، والسابق اتهامه في 20 قضية "إطلاق أعيرة نارية، مقاومة سلطات، قتل، خطف سرقة بالإكراه"، والمحكوم عليه في 8 قضايا "4 جنايات - 4 جنح" بالسجن لمدة 65 سنة، وحبس سنة و8 أشهر، و4 قضايا جنح حبس "سرقة، تبديد، مشروبات كحولية".وتبين أن المتهم يختبئ بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوي بطريق "أسيوط - البحر الأحمر" دائرة قسم أسيوط الجديدة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته بالمثل إلى أن تم اسكات مصدر النيران.نتج عن تبادل إطلاق النار مصرع المتهم وعُثر بجواره على بندقية آلية وخزينتين و12 طلقة من ذات العيار ومبلغ 10 آلاف جنيه.

الاجهزة الأمنية

مصرع مسجل هارب من 41 قضية بأسوان

وقالت وزارة الداخلية، إن تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة مقيم بدائرة المركز، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه في 41 قضية: سلاح، سرقة بالإكراه، مخدرات، حريق عمد، مشاجرة"، مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام جناية، وحكم جنحة، ويتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، ومشهور عنه الاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختباء المذكور، بمأمورية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن إصابة أحدهم "عاطل"، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في عدد 8 قضايا: "ضرب – تبديد – خيانة أمانة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" بالحبس لمدة 6 شهور، وتوفى أثناء نقله إلى المستشفى لإسعافه.



وأكدت الوزارة أن الحملة ضبطت: (بندقية آلية – 6 خزينة لذات العيار – بندقية FN - 6 خزينة لذات العيار – قنبلة يدوية – 2 بندقية خرطوش – 3 فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 80 كيلو لمخدر البانجو – 4 كيلو لمخدر الحشيش – 1،600 كيلو من مخدر الأفيون – 280 قرص ترامادول– سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").مقتل خط البداري. وقالت وزارة الداخلية، إن تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة مقيم بدائرة المركز، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه في 41 قضية: سلاح، سرقة بالإكراه، مخدرات، حريق عمد، مشاجرة"، مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام جناية، وحكم جنحة، ويتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، ومشهور عنه الاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختباء المذكور، بمأمورية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن إصابة أحدهم "عاطل"، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في عدد 8 قضايا: "ضرب – تبديد – خيانة أمانة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" بالحبس لمدة 6 شهور، وتوفى أثناء نقله إلى المستشفى لإسعافه.وأكدت الوزارة أن الحملة ضبطت: (بندقية آلية – 6 خزينة لذات العيار – بندقية FN - 6 خزينة لذات العيار – قنبلة يدوية – 2 بندقية خرطوش – 3 فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 80 كيلو لمخدر البانجو – 4 كيلو لمخدر الحشيش – 1،600 كيلو من مخدر الأفيون – 280 قرص ترامادول– سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").مقتل خط البداري.

الاجهزة الأمنية





كانت قوات الأمن فجر اليوم قد داهمت جزيرة المغربي بمركز البدارى مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وبمشاركة ضباط مباحث المديرية، وتحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وعند وصول القوات لمكان الهدف فوجئت بإطلاق النار عليها مما أدى إلى قيامها بتبادل إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر الإطلاق ومقتل المتهم "علاء. س" الهارب من عدة أحكام بينها أحكام بالمؤبد، والإعدام وله عدد من القضايا المتهم فيها منها سرقة بالإكراه واستخدام البلطجة وفرض النفوذ.



وفي سياق آخر تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط من ضبط 4 أشخاص من العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، والذين يتخذون من جزيرة المغربي بمركز البدارى وكرا لهم، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين الشرطة والعناصر الإجرامية واشتباكات بالأسلحة النارية، وتبادل لإطلاق النار وجار مطاردة آخرين. لقى أحد العناصر الإجرامية بجزيرة المغربي التابعة لمركز البدارى بمحافظة أسيوط مصرعه اليوم الأحد بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بينه وبين قوات الأمن التى كانت تلاحقه فجر اليوم بعد تحديد مكان تواجده، كونه هارب من العديد من القضايا والأحكام بينها أحكام بالمؤبد والإعدام ومسجل ضمن العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.كانت قوات الأمن فجر اليوم قد داهمت جزيرة المغربي بمركز البدارى مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وبمشاركة ضباط مباحث المديرية، وتحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وعند وصول القوات لمكان الهدف فوجئت بإطلاق النار عليها مما أدى إلى قيامها بتبادل إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر الإطلاق ومقتل المتهم "علاء. س" الهارب من عدة أحكام بينها أحكام بالمؤبد، والإعدام وله عدد من القضايا المتهم فيها منها سرقة بالإكراه واستخدام البلطجة وفرض النفوذ.وفي سياق آخر تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط من ضبط 4 أشخاص من العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، والذين يتخذون من جزيرة المغربي بمركز البدارى وكرا لهم، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين الشرطة والعناصر الإجرامية واشتباكات بالأسلحة النارية، وتبادل لإطلاق النار وجار مطاردة آخرين.

الاجهزة الأمنية

وتواصل الحملة الأمنية مداهمتها للوكر الذي تتخذ منه العناصر الإجرامية مكانا بعيدا عن أعين الأمن فى محاولة لضبط العناصر المطلوبة بعد ورود معلومات للجهات الأمنية بمديرية أمن أسيوط وأكدتها تحريات فرق البحث بتواجد عدد من العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية ببعض بجزيرة المغربي.