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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم السبت

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:29 م
بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم السبت حالة من الانخفاض الطفيف في الأسعار وفق تصريحات شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية. 

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن وأسعار البيض والكتاكيت في مصر.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن سجلت انخفاض طفيف في أسعارها نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت سعر من ١٨ جنيه وحتى ١٩ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٠ وحتي ٢١ جنيه.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن الدواجن البلدي سجلت سعر يبدأ من ٢٦ جنيه من المزرعة بمعدل انخفاض يساوي ١٠ جنيهات خلال شهر تباع للمستهلك بسعر من ٢٩ ل ٣٠ جنيه للكيلو.

وأوضح السيد، أن هناك وفرة من المعروض من الدواجن مما تسبب فى هبوط أسعارها بقيمة ١٠ جنيهات في شهر.

وأشار إلى أنه حجم إنتاج مصر من الدواجن ارتفع لأكثر مليار و١٠٠ مليون دجاجه سنويا كما ارتفع حجم إنتاج البيض في السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، على أن حجم الإنتاج يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي.

اسعار البيض في الأسواق

وانخفضت أسعار البيض أيضا نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق وزيادة حجم الإنتاج وسجلت سعر يبدأ من ٢٦ جنيه للكرتونة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٣ جنيه.

ويهتم المواطنون بأسعار البيض خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية.

اسعار الكتاكيت اليوم
وانخفضت أسعار الكتاكيت في الأسواق بقيمة ١.٢٥ فرش لتسجل ٩.٧٥ قرش بعدما كانت تباع ب١١ جنيه الكتكوت.

وأوضح السيد أن أسباب الانخفاض جاءت بسبب تراجع الطلب على المنتجات تأثرا بازمة كورونا وتوتر حالة المستهلكين.

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