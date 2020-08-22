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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نور هاشم: وقف إطلاق النار بليبيا ما كان ليتحقق لولا الرئيس السيسي

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:04 م
النائب نور هاشم
النائب نور هاشم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، إن إعلان وقف النار في دولة ليبيا الشقيقة، سيساهم في عودة الاستقرار داخل الأراضي الليبية، وهو الهدف الأساسي الذي سعت اليه الدولة المصرية.

وقال هاشم، في بيان صحفي اليوم السبت، أن تلك الخطوة المهمة، والتي تعتبر بداية حقيقية لعودة ليبيا قوية غير مقسمة، ما كانت لتتحقق لولا الدور القوي الذي لعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا علي أن هدفها الأول والأخير هي مصلحة واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن الموقف المصري الحاسم سواء فيما يتعلق بالخط الأحمر الذي لم يكن يتم تجاوزه بشأن سرت، وأيضا إعلان القاهرة، الذي ساهم في توجيه الوضع الليبي تجاه نصابه الصحيح، بهدف إقامة دولة وطنية موحدة مدنية مستقرة على أرض ليبيا.

وأضاف: أن ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرار وقف إطلاق النار يؤكد اعتزاز مصر بالسلام ورغبتها في تأصيله داخل ليبيا، والعمل على عودة الاستقرار لها في أقرب وقت، خاصة أن الحفاظ على أمن ليبيا هو هدف أساسي للدولة المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى: "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.

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