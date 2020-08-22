نور هاشم: وقف إطلاق النار بليبيا ما كان ليتحقق لولا الرئيس السيسي

نور هاشم: وقف إطلاق النار بليبيا ما كان ليتحقق لولا الرئيس السيسي
السبت 22/أغسطس/2020 - 10:04 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، إن إعلان وقف النار في دولة ليبيا الشقيقة، سيساهم في عودة الاستقرار داخل الأراضي الليبية، وهو الهدف الأساسي الذي سعت اليه الدولة المصرية.
وقال هاشم، في بيان صحفي اليوم السبت، أن تلك الخطوة المهمة، والتي تعتبر بداية حقيقية لعودة ليبيا قوية غير مقسمة، ما كانت لتتحقق لولا الدور القوي الذي لعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا علي أن هدفها الأول والأخير هي مصلحة واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن الموقف المصري الحاسم سواء فيما يتعلق بالخط الأحمر الذي لم يكن يتم تجاوزه بشأن سرت، وأيضا إعلان القاهرة، الذي ساهم في توجيه الوضع الليبي تجاه نصابه الصحيح، بهدف إقامة دولة وطنية موحدة مدنية مستقرة على أرض ليبيا.
وأضاف: أن ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرار وقف إطلاق النار يؤكد اعتزاز مصر بالسلام ورغبتها في تأصيله داخل ليبيا، والعمل على عودة الاستقرار لها في أقرب وقت، خاصة أن الحفاظ على أمن ليبيا هو هدف أساسي للدولة المصرية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى: "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.
وقال هاشم، في بيان صحفي اليوم السبت، أن تلك الخطوة المهمة، والتي تعتبر بداية حقيقية لعودة ليبيا قوية غير مقسمة، ما كانت لتتحقق لولا الدور القوي الذي لعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا علي أن هدفها الأول والأخير هي مصلحة واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن الموقف المصري الحاسم سواء فيما يتعلق بالخط الأحمر الذي لم يكن يتم تجاوزه بشأن سرت، وأيضا إعلان القاهرة، الذي ساهم في توجيه الوضع الليبي تجاه نصابه الصحيح، بهدف إقامة دولة وطنية موحدة مدنية مستقرة على أرض ليبيا.
وأضاف: أن ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرار وقف إطلاق النار يؤكد اعتزاز مصر بالسلام ورغبتها في تأصيله داخل ليبيا، والعمل على عودة الاستقرار لها في أقرب وقت، خاصة أن الحفاظ على أمن ليبيا هو هدف أساسي للدولة المصرية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى: "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.