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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سائق لحيازته استروكس بالسلام

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:34 م
حبس سائق
حبس سائق
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 400 جرام بالسلام، وكلفت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "علاء.س" سائق عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 400 جرام قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقر المتهم بحيازة المخدر بهدف ترويجه بدائرة القسم لمروره بأزمة مالية.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من القبض على سائق عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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