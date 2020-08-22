حبس سائق لحيازته استروكس بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 400 جرام بالسلام، وكلفت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.وكشفت التحقيقات أن المتهم "علاء.س" سائق عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 400 جرام قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقر المتهم بحيازة المخدر بهدف ترويجه بدائرة القسم لمروره بأزمة مالية.كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من القبض على سائق عثر بحوزته على كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.