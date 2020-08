طالب بجامعة الوادي الجديد ينجح في كسر رقم بموسوعة «جينيس»

نجح الطالب محمد رأفت عبدالفتاح الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد، في كسر رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد الانتهاء من تحكيم وفحص المحاولات التي أجريت له لاعتماد الرقم القياسي الجديد ليكون هذا الإنجاز الأول له.وقال الطالب محمد رأفت عبدالفتاح: "كسرت رقمين قياسيين، الأول للاعب إيطالي الجنسية اسمه |Silvio Sabba" في تمرين اسمه The most squat thrusts in one minute في أوزان مختلفة الوزن، الأول 60 رطلا، وهي تعادل حوالي 28 كيلو، في حين حصل اللاعب السابق على 16 عدة، فقد تجاوزه عبد الفتاح بفرق 8 عدات، ونفذ 24 عدة في الدقيقة.أما الوزن الثاني 80 رطلًا، وهو يعادل حوالي 36 كيلو ونصف، وكان اللاعب قد حصل على 14 عدة، وتجاوزه عبد الفتاح بفارق 3 عدات، وحصل على 17 عدة، وهذا التمرين عبارة عن الوقوف من الانبطاح المائل بشرط تعدية خطين المسافة بينهم، وهي نصف طول جسمي.وقال الطالب محمد رأفت عبدالفتاح، إن أهم المحفزين له في التمرين من الناحية البدنية صديقه محمود محمد أيوب، طالب الدراسات العليا بالكلية وأساتذته بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد، وعائلته التي دعمته خاصة جدته ووالدته ووالده قبل وبعد كل تمرين.ويقول والد الطالب رأفت عبدالفتاح، إنه سعيد بما حققه نجله من إنجاز رياضي، ويتمنى له الاستمرار في ممارسة الرياضة والتفوق بالجامعة، حتى يحقق كل ما يصبو إليه، ويرفع اسم جامعة الوادي الجديد وكلية التربية الرياضية، ويرفع علم مصر عاليًا.وهنأ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الطالب محمد رأفت عبد الفتاح على هذا الإنجاز الرياضي الذي حققه، كما وعد بتكريمه خلال الأيام القادمة مع اللاعب محمود محمد أيوب طالب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية، لتحطيمه أرقام قياسية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية متمنيًا لهما مزيدا من التوفيق والنجاح.