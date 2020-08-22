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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

4 معامل لتنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة إلكترونيًا بجامعة بنها

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:49 م
جامعة بنها
جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
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شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم، إقبالا جيدا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، للتنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد وتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وقال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه جرى فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين وتسجيل رغباتهم إلكترونيا وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.

وأضاف المغربي، أن المعامل تم توزيعها في أماكن مختلفة وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة، وتم تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، والهندسة بشبرا.

وأكد نائب رئيس الجامعة توفير أماكن استراحة للطلاب وأولياء أمورهم، كذلك وضع خطة احترازية والتأكيد على ارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات لضمان سلامة الجميع.

من جهته، أكد الدكتور علي سعد، المشرف على التنسيق الإلكتروني بالجامعة، أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات فضلا عن زيادة أعداد أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل لتخفيف الزحام، بالإضافة إلى تواجد طاقم فني مدرب لإدخال البيانات بكل معمل وحل المشاكل التي تواجه الطلاب.

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