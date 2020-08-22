المشرف على التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها يستقبل الأولى على الثانوية

استقبل الدكتور رضا عمر، المشرف العام على التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها، والدكتور علي سعد، المشرف على التنسيق، اليوم السبت، الطالبة علا أحمد سعد، الأولى على الثانوية العامة أدبي، وذلك بمعمل التنسيق الإلكترونى بكلية الآداب بجامعة بنها.وقال عمر، إنه لمن دواعي سرورنا أن يستقبل مكتب تنسيق جامعة بنها بكلية الآداب الطالبة علا أحمد سعد، الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، ومن دواعي فخرنا أن تكون من أبناء مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مطالبا إياها ببذل المزيد من الجهود لتحقيق مزيد من النجاح، معبرا بقوله: "كونى على قدر ثقتنا بك فالعالم لا يعرف سوى المتفوقين والنابغين".ووجه الدكتور على سعد، المشرف على التنسيق، الشكر للطالبة وحقها في النجاح، وداعبها بطرح عدد من الأسئلة في اللغة العربية والمعلومات العامة التي أجابت عنها الطالبة، كما وجه الشكر لوالدتها التى رافقتها خلال أعمال التنسيق الإلكترونى، ولوالدها وقال: "جعلك الله سببا في إسعاد أسرتك وشعب مصر".من جانبها، قالت الطالبة علا أحمد سعد، إنها قامت بإجراءات التنسيق الإلكترونى، حيث كانت رغبتها الأولى في التنسيق كلية الألسن ثم الاقتصاد والعلوم السياسية، وكليات القمة الأخرى من بين 75 رغبة قامت بكتابتها.ووجهت علا، الشكر لرئيس جامعة بنها، الدكتور جمال السعيد، وللدكتورة عبير الرباط، عميد آداب بنها، على حسن استقبالها وتوفير سبل الراحة لها وزملائها خلال أعمال التنسيق الإلكتروني، ووجهت الشكر والتقدير لمجموعة العربي على تكريمها لها بحضور أسرتها.وبدأت، صباح اليوم السبت، فعاليات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها.