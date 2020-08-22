«الصحة»: دعم مستشفيات الوادي الجديد بـ53 طبيبًا

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، دعم وزارة الصحة لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية القروية بـ 53 طبيبًا.وأكد وكيل وزارة الصحة - في بيان - دعم المحافظة بأطباء تكليف حديث، وتوزيعهم للعمل بالوحدات الصحية في القرى خاصة بعد تكرار شكاوى المواطنين من نقص الكوادر الطبية في المناطق البعيدة والنائية.وأوضح محروس أن تسليم العمل للمكلفين الجدد خاصة في الوحدات الصحية القروية لسد العجز في هذه المناطق البعيدة، والوصول بالخدمة الطبية للمناطق المحرومة.وأشار إلى أنه يسعى لتوفير كل احتياجات المحافظة من أطباء ومعدات لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، في ظل النقص الواضح في الكوادر الطبية.