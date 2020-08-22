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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: تجهيز 3 مدارس حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:03 م
مدرسة
مدرسة
ريم محمود
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قال اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية إن الهيئة مازالت تعمل على خطة من أجل خفض الكثافات في الفصول، وذلك وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يتم زيادة الاعتمادات دائما حتى يمكن خفض الكثافات، مشيرا إلى أنه وبرغم ظروف فيروس كورونا المستجد، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية كانت تعمل على قدم وساق وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل خفض الكثافات، كما أنه تم طرح 15 ألف فصل جديد وفي انتظار الترسية، وتم الانتهاء من فصول جديدة سوف تدخل الخدمة في أول العام الدراسي المقبل.

وأكد اللواء يسري عبد الله أن الهيئة انتهت من بناء 3 مدارس حكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، واحدة ياباني واثنين مدارس متميزة لغات، وأصبحت جاهزة للتشغيل، وفي انتظار المرافق والاشغال فقط، مؤكدا أن هذه المدارس تم بناؤها على مساحة واسعة وتتراوح الفصول فيها من 42 فصلا حتى 56 فصلا.

وعن المدارس اليابانية، قال اللواء يسري عبد الله، إن خطة التشغيل للمرحلة الثانية من المدارس اليابانية مازالت مستمرة وهم عددها 14 مدرسة، كما أن الهيئة تعمل في 11 مدرسة الآن، وتم الانتهاء من 4 وسوف يتم تسليمهم خلال العام الدراسي المقبل.
«التعليم»: تجهيز 3 مدارس حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة
«التعليم»: تجهيز 3 مدارس حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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