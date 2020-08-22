«الداخلية» تواصل تأمين إزالة التعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات في تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بعدد من مديريات الأمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.