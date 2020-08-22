تشكيل لجنة لفحص شكاوى المواطنين بقرى ملوي في المنيا

وجه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري وإدارة الأملاك، وإدارة الإنارة والتجميل وتموين المركز والإدارة الصحية، وذلك استجابة لشكاوى أهالي مجلس قروي دير البرشا بمركز ملوي والذين يتضررون من نقص بعض الخدمات مثل الإنارة والنظافة وانقطاع المياه وتعديات على أملاك الدولة، وسوء رغيف الخبز وإهمال بالوحدات الصحية.وأعلنت اللجنة أنه بخصوص شكوى إنارة منطقة كنيسة الأنبا كراس تبين أن هذه المنطقة الموجود بها الكنيسة في أرض تعمير صحاري وخارج التنظيم، أما فيما يخص شكوى إنارة طريق دير البتول تبين أنه يوجد أعمدة إنارة من أول الطريق حتى الكنيسة، ولكن بعض الأعمدة تحتاج إلى لمبات وتم تركيب اللمبات بمعرفة الوحدة المحلية وبخصوص إنارة كنيسة الأباء الرسل تبين وجود أعمدة إنارة أمام الكنيسة وتحتاج بعض الأعمدة إلى صيانة وتم صيانة جميع أعمدة الإنارة.وبخصوص شكوى ضعف المياه بالقرية تم المرور والفحص لمحطة مياه قرية دير أبو حنس تبين بأن محطة المياه تعمل بكامل قوتها وكافية لدائرة الوحدة وان ضغط المياه بالمحطة بقوة 100 لتر في الثانية وبخصوص شكوى تراكمات قمامة بجوار الشؤون الاجتماعية تبين بالفعل وجود قمامة ولكن هي عبارة عن نقطه تجميع للقمامة وبيتم رفعها يوميا وتم إعطاء تعليمات للوحدة المحلية لتغيير نقطة تجميع القمامة بهذا المكان.وبخصوص شكوى تعد على أملاك الدولة أمام كنيسة العذراء تبين أنه بالفعل وجود تعدي بعمل مدفن ووجود بعض تشوينات البلوك والرمل وتم عمل حملة بإزالة التعدي ورفع كافة التشوينات تم تحرير محاضر للمخالفين وبخصوص شكوى سوء حالة رغيف الخبز بقرية دير أبو حنس تم عمل حملات تموينية من قبل إدارة تموين مركز ملوي وتم تحرير 24 محضر لبعض المخابز البلدية المخالفة بقرية دير أبو حنس والبرشا، وجار تنفيذ عدة حملات أخرى.وبخصوص شكوى إهمال بالوحدات الصحية تم فحص الشكوى من قبل التفتيش المالي والإداري والإدارة الصحية على الوحدات الصحية بدائرة الوحدة وبوجود رئيس مركز ومدينة ملوي وتم إحالة 22 ما بين طبيب وممرض وإداري لجهات التحقيق وبخصوص طلب عمل كوبري وتصفيح مصرف فرع 3 بدير أبو حنس تبين بأن هذا الأمر ليس من اختصاص الوحدة المحلية ويخص هندسة صرف ملوي وتم مخاطبة هندسة الصرف بملوي لإعداد مذكرة بهذا الشأن من قبل الوحدة المحلية.