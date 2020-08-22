رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل لجنة لفحص شكاوى المواطنين بقرى ملوي في المنيا

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:02 م
قرية ملوي في المنيا
قرية ملوي في المنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
وجه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري وإدارة الأملاك، وإدارة الإنارة والتجميل وتموين المركز والإدارة الصحية، وذلك استجابة لشكاوى أهالي مجلس قروي دير البرشا بمركز ملوي والذين يتضررون من نقص بعض الخدمات مثل الإنارة والنظافة وانقطاع المياه وتعديات على أملاك الدولة، وسوء رغيف الخبز وإهمال بالوحدات الصحية.

وأعلنت اللجنة أنه بخصوص شكوى إنارة منطقة كنيسة الأنبا كراس تبين أن هذه المنطقة الموجود بها الكنيسة في أرض تعمير صحاري وخارج التنظيم، أما فيما يخص شكوى إنارة طريق دير البتول تبين أنه يوجد أعمدة إنارة من أول الطريق حتى الكنيسة، ولكن بعض الأعمدة تحتاج إلى لمبات وتم تركيب اللمبات بمعرفة الوحدة المحلية وبخصوص إنارة كنيسة الأباء الرسل تبين وجود أعمدة إنارة أمام الكنيسة وتحتاج بعض الأعمدة إلى صيانة وتم صيانة جميع أعمدة الإنارة.

وبخصوص شكوى ضعف المياه بالقرية تم المرور والفحص لمحطة مياه قرية دير أبو حنس تبين بأن محطة المياه تعمل بكامل قوتها وكافية لدائرة الوحدة وان ضغط المياه بالمحطة بقوة 100 لتر في الثانية وبخصوص شكوى تراكمات قمامة بجوار الشؤون الاجتماعية تبين بالفعل وجود قمامة ولكن هي عبارة عن نقطه تجميع للقمامة وبيتم رفعها يوميا وتم إعطاء تعليمات للوحدة المحلية لتغيير نقطة تجميع القمامة بهذا المكان.

وبخصوص شكوى تعد على أملاك الدولة أمام كنيسة العذراء تبين أنه بالفعل وجود تعدي بعمل مدفن ووجود بعض تشوينات البلوك والرمل وتم عمل حملة بإزالة التعدي ورفع كافة التشوينات تم تحرير محاضر للمخالفين وبخصوص شكوى سوء حالة رغيف الخبز بقرية دير أبو حنس تم عمل حملات تموينية من قبل إدارة تموين مركز ملوي وتم تحرير 24 محضر لبعض المخابز البلدية المخالفة بقرية دير أبو حنس والبرشا، وجار تنفيذ عدة حملات أخرى.

وبخصوص شكوى إهمال بالوحدات الصحية تم فحص الشكوى من قبل التفتيش المالي والإداري والإدارة الصحية على الوحدات الصحية بدائرة الوحدة وبوجود رئيس مركز ومدينة ملوي وتم إحالة 22 ما بين طبيب وممرض وإداري لجهات التحقيق وبخصوص طلب عمل كوبري وتصفيح مصرف فرع 3 بدير أبو حنس تبين بأن هذا الأمر ليس من اختصاص الوحدة المحلية ويخص هندسة صرف ملوي وتم مخاطبة هندسة الصرف بملوي لإعداد مذكرة بهذا الشأن من قبل الوحدة المحلية.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المصل واللقاح»: كورونا قد يتحول إلى فيروس موسمي بشرط

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

موعد عودة الطيران الدولى فى السعودية

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

بالتفاصيل.. بدء اختبارات الدفعة 3 من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين اليوم

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

إنفوجراف

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

يوفنتوس يفسخ عقدى نجمين سابقين فى ريال مدريد

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسى

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

التنورة للفنون التراثية على مسرح قبة الغوري.. الليلة

فى ذكرى نينا باودن.. روائية نجحت فى التسلل إلى عقول شخصياتها

ملتقى الهناجر الثقافي: قناة السويس الجديدة «هدية مصر للعالم»

المؤرخ صاحب مقترح تغيير اسم شارع «سليم الأول»: نهضتنا بدأت في القرن 16