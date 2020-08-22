ضبط تاجر مخدرات بـ1.2 كيلو حشيش في المرج

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل مقيم بدائرة القسم، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام، طبنجة صوت، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.