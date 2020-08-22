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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طبيبة متقدمة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين: «أحب بلدي وأريد أن أخدمها»

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:59 ص
محررة الدستور وهبه
محررة الدستور وهبه سامح رستم
إيمان ماهر - تصوير ياسمين يحيى
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تبدأ اليوم اختبارات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء ورؤساء الجامعات.

وقالت هبه سامح رستم، إحدى المتقدمات للبرنامج، في تصريحات خاصة "للدستور" إنها تعمل طبيبة بشرية بمستشفى الحميات بالمنيا، وتخرجت عام 2011، وعلمت عن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من الفيس بوك.

وأضافت:"أحببت أن أتقدم لهذا البرنامج لتعلم أسس العمل التجاري والتخطيط والاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن القومي، فهو برنامج متكامل".

وأشارت إلى أن أصدقائها بالفعل تخرجوا من البرنامج الرئاسي، ووجدت التمكين الحقيقي للشباب في المناصب القيادية.

وتابعت: "شاركت في مؤتمرات شبابية منها المؤتمر الوطني للشباب في جامعة القاهرة ٢٠١٨، ومنتدى شباب العالم ٢٠١٨، ومؤتمر العاصمة الإدارية، وتعلمت منها حفظ الأمن ومشاركة خبرتنا الشبابية واقتراحاتنا"، مضيفة:"أنا بحب بلدي وأريد أن أخدمها وأطورها وأطور شغلي وشايفة أن البرنامج أكيد هيساعدني إني أتطور في العمل الإداري في مكاني، يمكن هو بعيد عن الطب وخصوصا إنني من الصعيد، لكنها تغير طريقة تفكيري بالتأكيد ".
محررة الدستور وهبه سامح رستم
محررة الدستور وهبه سامح رستم

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