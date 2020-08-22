رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6 أطنان مصنعات لحوم فاسدة في إمبابة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:58 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
طباعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لإنتاج مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة إمبابة (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (6 طن مصنعات لحوم مفروم لحوم – دهون حيوانية) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط مالك مصنع دون ترخيص لتعبئة زيت الطعام بدائرة قسم شرطة سوهاج أول (بمحافظة سوهاج) وبحوزته (3 طن زيت طعام، مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزان ودون مستندات مجهولة المصدر – 900 كيلو جرام زيت طعام معبأة منتج نهائى مغشوش ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة مينا البصل (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (6،320 طن نعناع مجفف) معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية واحتوائها على شوائب وأتربة ذات الأثر البالغ على الصحة العامة، تمهيدًا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنصورة ثانى (بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (21600 عبوة عصائر) دون بيانات أو مستندات، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لتعبئة المعسل بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (20 طن معسل تحت التجهيز – 6،910 طن عسل أسود – تبغ خام) مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمنشأة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى (34،150 طن دقيق بلدى استخراج 82%) من خلال بيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم لحسابه الشخصي.. قدرت المضبوطات بمبلغ مالي قدره (18،6117 جنيه) دون إنتاج فعلي للخبز.

كما تم ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البرلس (بمحافظة كفرالشيخ) لحجبه عدد (2490 عبوة سجائر) عن التداول لرفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

«المصل واللقاح»: كورونا قد يتحول إلى فيروس موسمي بشرط

«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

بالتفاصيل.. بدء اختبارات الدفعة 3 من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين اليوم

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

إنفوجراف

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

يوفنتوس يفسخ عقدى نجمين سابقين فى ريال مدريد

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسى

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

التنورة للفنون التراثية على مسرح قبة الغوري.. الليلة

فى ذكرى نينا باودن.. روائية نجحت فى التسلل إلى عقول شخصياتها

ملتقى الهناجر الثقافي: قناة السويس الجديدة «هدية مصر للعالم»

المؤرخ صاحب مقترح تغيير اسم شارع «سليم الأول»: نهضتنا بدأت في القرن 16