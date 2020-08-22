ضبط 6 أطنان مصنعات لحوم فاسدة في إمبابة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لإنتاج مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة إمبابة (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (6 طن مصنعات لحوم مفروم لحوم – دهون حيوانية) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وضبط مالك مصنع دون ترخيص لتعبئة زيت الطعام بدائرة قسم شرطة سوهاج أول (بمحافظة سوهاج) وبحوزته (3 طن زيت طعام، مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزان ودون مستندات مجهولة المصدر – 900 كيلو جرام زيت طعام معبأة منتج نهائى مغشوش ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة مينا البصل (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (6،320 طن نعناع مجفف) معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية واحتوائها على شوائب وأتربة ذات الأثر البالغ على الصحة العامة، تمهيدًا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنصورة ثانى (بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (21600 عبوة عصائر) دون بيانات أو مستندات، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع دون ترخيص لتعبئة المعسل بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (20 طن معسل تحت التجهيز – 6،910 طن عسل أسود – تبغ خام) مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمنشأة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى (34،150 طن دقيق بلدى استخراج 82%) من خلال بيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم لحسابه الشخصي.. قدرت المضبوطات بمبلغ مالي قدره (18،6117 جنيه) دون إنتاج فعلي للخبز.كما تم ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البرلس (بمحافظة كفرالشيخ) لحجبه عدد (2490 عبوة سجائر) عن التداول لرفع أسعارها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.