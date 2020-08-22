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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يطالب إيران بإعادة الواردات النهرية لشكلها الطبيعي

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:58 ص
عوني ذياب
عوني ذياب
منار أحمد
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قالت وزارة الموارد العراقية، اليوم السبت، إن خفض واردت نهري "سيروان" و"الزاب" من الجانب الإيراني سيسبب ضررًا كبيرًا، مؤكدة أنها طلبت من الجانب الإيراني إعادة الواردات إلى ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربنديخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعدّ مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالي، الذي تعتمد عليه محافظة ديالي بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، إضافة إلى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضًا".

وأضاف ذياب أن "وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل أربعة أيام، وحدث نقص كبير جدًا في نهر سيروان من 47 مترًا مكعبًا في الثانية إلى سبعة أمتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية، وهذا يعني تقريبًا القطع الكامل للمياه"، مؤكدًا أن "هذا الإجراء أثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربنديخان، إضافة إلى التأثير المباشر على المواطنين في حوض الأنهر المذكورة".

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