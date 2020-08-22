«من عهد الإنجليز».. أهالي كفر الزيات يستغيثون لإصلاح نفق الدلجمون

يستغيث أهالي ومواطني مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، بالدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، لسرعة التدخل لإصلاح نفق الدلجمون السفلي على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي بعد أن تآكلت الأرضيات به وتحوله لبرك ومستنقعات وحفر وتعريض السيارات للخطر.ويقول عصام عمارة عضو مجلس محلي مركز كفرالزيات سابقا إن المواطنين في كفرالزيات يعيشون في مأساة حقيقية فلقد تحول نفق الدلجمون السفلي إلى مقبرة للسيارات أسفل النفق، حيث الحفر والتآكل في أرضياته وظهور أسياخ حديد به مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث ليلا ومحاولات السيارات لتفادي تلك الحفر حتى لاتقطع إطاراتها ما يؤدي إلى وقوع حوادث السيارات متكررة، ونناشد محافظ الغربية وهيئة الطرق والكباري لإصلاحها حتى لا يسقط ضحايا وضرورة وجود متخصصين لإصلاحه فورا حرصا على حياة المواطنين وسياراتهم.وقال المهندس أسامة خطاب وعبدالمنعم التراس من أهالي الدلجمون أن ما يحدث في نفق الدلجمون مهزلة حقيقية لا يمكن السكوت عنها فالنفق تم بناؤه في عهد الإنجليز وأرضياته من البازلت ويعد ممرا رئيسيا للسيارات والشاحنات على الطريق الزراعي مصر إسكندرية الزراعي ولسيارات شركات كفرالزيات الصناعية وتسير القطارات من أعلاه ويتحول لبرك ومستنقعات وسط تباطؤ من هيئة الطرق والكباري في إصلاحه وترميمه فهل ينتظروا وقوع كارثة حتى يتحركوا.فيما عاين محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفرالزيات وعلاء بهنسي نائب رئيس المدينة، النفق وأماكن التآكل والتصدع في أرضياته وتم رفع مياه الصرف الصحي منه لتسيير حركة المرور، وأبدى مسؤولو مجلس المدينة ضرورة إصلاح الترميمات إلا أن هيئة الطرق والكباري أوقفتهم عن العمل بحجة أن النفق تابع لها وأنهم سيقومون بعمليات الإصلاح والترميم وإلى الآن والأهالي في انتظار وصولهم.