التنورة للفنون التراثية على مسرح قبة الغوري.. الليلة

بدأت فرقة التنورة للفنون التراثية، العودة في تقديم عروضها من جديد بعد توقف استمر لأكثر من أربعة أشهر، بسبب جائحة كورونا المستجد، ثلاثة أيام من كل أسبوع أيام السبت، والاثنين، والأربعاء، في تمام السابعة والنصف.حيث يقيم صندوق التنمية الثقافية، اليوم السبت 22 أغسطس، حفل فرقة التنورة التراثية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بمركز الإبداع الفنى بقبة الغورى بشارع الأزهر.ويشار إلى أن فرقة التنورة التراثية، من أهم فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تقدم عرضها بمصاحبة الآلات الموسيقية المتنوعة، مثل المزمار، والطبلة، والربابة، وهو ما يجعل الأجواء مميزة ومذهلة للحضور، وقد بدأ نشاط الفرقة فى فبراير عام 1988.وتضم الفرقة حاليا 50 عضوا، وشاركت فى العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر وخارجها، وبرنامج التبادل الثقافي الخارجي، إضافة إلى المهرجانات الدولية الكبرى.