ضبط هارب من تنفيذ 287 حكم قضائي صادر ضده

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام إختباء أحد الأشخاص ( مقاول - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (287) حكم قضائي (80 حبس–207 غرامة)، صادرة ضده فى قضايا (إشغال طريق – مبانى – عدم تنفيذ قرار إستئناف أعمال-تعدى على طريق – إتلاف – سرقة تيار ) بإجمالى عقوبات بلغت 81 سنة حبس، وكفالات بلغت أكثر من 75 ألف جنيه، وغرامات بلغت أكثر من 34،5 مليون جنيه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.