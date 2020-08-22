التحفظ على طائرة تجسس قادمة من تركيا عبر مطار برج العرب

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بضبط راكب، فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية قادمة من إسطنبول، بمطار برج العرب، اشتبه فى الراكب S.T، جنسية أجنبية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك، أجاب بالنفى، وقد ظهرت عليه علامات التوتر والقلق.



وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز كشف الأمتعة، وتم تأكيد الاشتباه بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة، تبين وجود مسدس ضغط هواء أمريكى الصنع ماركة دايزى "Daisy®Powerline Air Pistol" مزود بأسطوانات غاز ثانى أكسيد الكربون، و14 أسطوانة صغيرة لتسريع المقذوف، و3 صواعق كهربائية إلكتريك شوك ماركة POLICE أمريكية الصنع بالعلبة والجراب والشاحن، و2 مطواة بنصل معدني حاد، وطائرة موجهة تعمل بالريموت كنترول ماركة Holy Stone تستخدم في مجال التصوير الجوي ويمكنها تصوير مقاطع فيديو عالية الوضوح، بدقة 720 كبث مباشر، وتبلغ سرعة طيرانها ما يقارب 50 كيلومترًا فى الساعة، ويمكن التحكم بها بإيماءات اليد، ومزودة بعدد من المستشعرات الذكية والتقنيات، ويمكن طيها ووضعها فى حقيبة الظهر، بالإضافة لذلك فيمكن استخدام جهاز للتحكم عن بُعد بمدى 1.2 ميل، وهى تحتوى على الكاميرا الرئيسية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 8 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات وإرسالها مع الراكب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية التحفظ على طائرة تجسس بجودة عالية، ومسدس ضغط هوائي، قادمة من تركيا بحوزة راكب أجنبي الجنسية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.