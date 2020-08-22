المقاولون يشيدون بتعديل قانون التعاقدات وينتظرون إزالة سلبياته

المقاولون يشيدون بتعديل قانون التعاقدات وينتظرون إزالة سلبياته
السبت 22/أغسطس/2020 - 12:14 م
علا العلافطباعة
- المقاولون: قانون التعاقدات يكافح الفساد ويحقق الشفافية في المنافسة.. ولكن
أكد المقاولون أن القانون رقم 182 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام ومواد القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت عام 2019، ساهم فى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
*يواكب التغيرات الكبيرة*
وقال المهندس علي مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورئيس لجنة التعويضات وحل المشكلات بالاتحاد، إن إصداره جاء لمواكبة التغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي لم نعهدها من قبل، مضيفًا أن القانون يأتي بالتزامن مع حزمة أخرى من القوانين المحسنة لمناخ الاستثمار.
أكد المقاولون أن القانون رقم 182 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام ومواد القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت عام 2019، ساهم فى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
*يواكب التغيرات الكبيرة*
وقال المهندس علي مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورئيس لجنة التعويضات وحل المشكلات بالاتحاد، إن إصداره جاء لمواكبة التغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي لم نعهدها من قبل، مضيفًا أن القانون يأتي بالتزامن مع حزمة أخرى من القوانين المحسنة لمناخ الاستثمار.
المهندس محمود جاد
وأوضح «مصطفى» في تصريحات لـ«الدستور» أن قانون التعاقدات يتعلق بمكافحة الفساد، ويضمن تحقيق الشفافية والمساواة في المنافسة، مشيرًا إلى أنه يتضمن ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبدأ تكافؤ الفرص لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف مساعد رئيس الاتحاد أن هناك فترة زمنية ظهرت فيها العديد من المشاكل بين المقاول وجهة إسناد المناقصة، لذلك كان يجب إضافة بنود لنص القانون، وإضافة مدة زمنية نتيجة تأخير صرف المستخلصات
- البرلمان لم يستجب لطلبات الاتحاد فى القانون
وفي السياق نفسه؛ أكد المهندس محمود جاد، عضو لجنة حل المشكلات والتعويضات بالاتحاد المصري للتشييد والبناء، أن الاتحاد قدم حزمة طلبات لمناقشتها فى البرلمان، خاصة القانون 182 لسنة 2018، ولكن لم يتم الاستجابة لها، من أهم تلك الطلبات إعلام التعجيل الذي يتضمن الاستفادة من انتهاء المشروعات قبل الجدول الزمني، ويليها طلب إضافة هندسة القيمة التي تهدف إلى بحث السبل في توفير تنفيذ المشروعات، بحيث تتم الاستفادة بالفرق.
وأضاف مساعد رئيس الاتحاد أن هناك فترة زمنية ظهرت فيها العديد من المشاكل بين المقاول وجهة إسناد المناقصة، لذلك كان يجب إضافة بنود لنص القانون، وإضافة مدة زمنية نتيجة تأخير صرف المستخلصات
- البرلمان لم يستجب لطلبات الاتحاد فى القانون
وفي السياق نفسه؛ أكد المهندس محمود جاد، عضو لجنة حل المشكلات والتعويضات بالاتحاد المصري للتشييد والبناء، أن الاتحاد قدم حزمة طلبات لمناقشتها فى البرلمان، خاصة القانون 182 لسنة 2018، ولكن لم يتم الاستجابة لها، من أهم تلك الطلبات إعلام التعجيل الذي يتضمن الاستفادة من انتهاء المشروعات قبل الجدول الزمني، ويليها طلب إضافة هندسة القيمة التي تهدف إلى بحث السبل في توفير تنفيذ المشروعات، بحيث تتم الاستفادة بالفرق.
المهندس محمد لقمة عضو مجلس أدارة الاتحاد
وأشار «جاد» إلى أن القانون يحمل إيجابيات عديدة منها البرنامج الزمني لطرح الأعمال المقصود بها في قانون المناقصات والمزايدات، وتحديد مدة الطرح وتقديم العطاء وتنفيذ أمر الإسناد، كما أنه ألزم الجهات والوزارات بطرح العِناصر القابلة للتغيير المتوافق
- ما زالت هناك سلبيات في القانون الجديد
وفي السياق نفسه؛ كشف المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن القانون 182 لسنة 2018 صدر لإصلاح السلبيات التي شابت القانون رقم 89 لسنة 98، وأهمها عدم توزان العقود الحكومية مع شركات المقاولات والتوريدات، ولكن ما زالت هناك سلبيات لم يتم التغلب عليها موجودة في الإصدار الجديد للقانون.
- ما زالت هناك سلبيات في القانون الجديد
وفي السياق نفسه؛ كشف المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن القانون 182 لسنة 2018 صدر لإصلاح السلبيات التي شابت القانون رقم 89 لسنة 98، وأهمها عدم توزان العقود الحكومية مع شركات المقاولات والتوريدات، ولكن ما زالت هناك سلبيات لم يتم التغلب عليها موجودة في الإصدار الجديد للقانون.
وأشار «لقمة» إلى الإبقاء على مدة الـ60 يومًا لصرف المستخلصات، في حين أن غرامة التأخير تحتسب من اليوم الأول لانتهاء مدة التنفيذ، وبناء عليه فإن ذلك يؤدي إلى اختلال الجداول الزمنية التمويلية، إذ توجد في بعض المشروعات بهذه المدة لصرف المستخلصات.
وأوضح أن الإيجابيات أهمها محاسبة المسcول عن طرح مناقصات الأعمال دون وجود مخصص مالي للصرف على تنفيذ المشروعات، وسداد مستحقات الشركات المنفذة.
وأوضح أن الإيجابيات أهمها محاسبة المسcول عن طرح مناقصات الأعمال دون وجود مخصص مالي للصرف على تنفيذ المشروعات، وسداد مستحقات الشركات المنفذة.