المقاولون يشيدون بتعديل قانون التعاقدات وينتظرون إزالة سلبياته

- المقاولون: قانون التعاقدات يكافح الفساد ويحقق الشفافية في المنافسة.. ولكن



أكد المقاولون أن القانون رقم 182 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام ومواد القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت عام 2019، ساهم فى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.



*يواكب التغيرات الكبيرة*



وقال المهندس علي مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورئيس لجنة التعويضات وحل المشكلات بالاتحاد، إن إصداره جاء لمواكبة التغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي لم نعهدها من قبل، مضيفًا أن القانون يأتي بالتزامن مع حزمة أخرى من القوانين المحسنة لمناخ الاستثمار. أكد المقاولون أن القانون رقم 182 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تنشأ بين الجهات الخاضعة لأحكام ومواد القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت عام 2019، ساهم فى معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.وقال المهندس علي مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورئيس لجنة التعويضات وحل المشكلات بالاتحاد، إن إصداره جاء لمواكبة التغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي لم نعهدها من قبل، مضيفًا أن القانون يأتي بالتزامن مع حزمة أخرى من القوانين المحسنة لمناخ الاستثمار.

المهندس محمود جاد





وأضاف مساعد رئيس الاتحاد أن هناك فترة زمنية ظهرت فيها العديد من المشاكل بين المقاول وجهة إسناد المناقصة، لذلك كان يجب إضافة بنود لنص القانون، وإضافة مدة زمنية نتيجة تأخير صرف المستخلصات



- البرلمان لم يستجب لطلبات الاتحاد فى القانون



وفي السياق نفسه؛ أكد المهندس محمود جاد، عضو لجنة حل المشكلات والتعويضات بالاتحاد المصري للتشييد والبناء، أن الاتحاد قدم حزمة طلبات لمناقشتها فى البرلمان، خاصة القانون 182 لسنة 2018، ولكن لم يتم الاستجابة لها، من أهم تلك الطلبات إعلام التعجيل الذي يتضمن الاستفادة من انتهاء المشروعات قبل الجدول الزمني، ويليها طلب إضافة هندسة القيمة التي تهدف إلى بحث السبل في توفير تنفيذ المشروعات، بحيث تتم الاستفادة بالفرق. وأوضح «مصطفى» في تصريحات لـ«الدستور» أن قانون التعاقدات يتعلق بمكافحة الفساد، ويضمن تحقيق الشفافية والمساواة في المنافسة، مشيرًا إلى أنه يتضمن ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبدأ تكافؤ الفرص لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف مساعد رئيس الاتحاد أن هناك فترة زمنية ظهرت فيها العديد من المشاكل بين المقاول وجهة إسناد المناقصة، لذلك كان يجب إضافة بنود لنص القانون، وإضافة مدة زمنية نتيجة تأخير صرف المستخلصاتوفي السياق نفسه؛ أكد المهندس محمود جاد، عضو لجنة حل المشكلات والتعويضات بالاتحاد المصري للتشييد والبناء، أن الاتحاد قدم حزمة طلبات لمناقشتها فى البرلمان، خاصة القانون 182 لسنة 2018، ولكن لم يتم الاستجابة لها، من أهم تلك الطلبات إعلام التعجيل الذي يتضمن الاستفادة من انتهاء المشروعات قبل الجدول الزمني، ويليها طلب إضافة هندسة القيمة التي تهدف إلى بحث السبل في توفير تنفيذ المشروعات، بحيث تتم الاستفادة بالفرق.

المهندس محمد لقمة عضو مجلس أدارة الاتحاد





- ما زالت هناك سلبيات في القانون الجديد



وفي السياق نفسه؛ كشف المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن القانون 182 لسنة 2018 صدر لإصلاح السلبيات التي شابت القانون رقم 89 لسنة 98، وأهمها عدم توزان العقود الحكومية مع شركات المقاولات والتوريدات، ولكن ما زالت هناك سلبيات لم يتم التغلب عليها موجودة في الإصدار الجديد للقانون. وأشار «جاد» إلى أن القانون يحمل إيجابيات عديدة منها البرنامج الزمني لطرح الأعمال المقصود بها في قانون المناقصات والمزايدات، وتحديد مدة الطرح وتقديم العطاء وتنفيذ أمر الإسناد، كما أنه ألزم الجهات والوزارات بطرح العِناصر القابلة للتغيير المتوافقوفي السياق نفسه؛ كشف المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن القانون 182 لسنة 2018 صدر لإصلاح السلبيات التي شابت القانون رقم 89 لسنة 98، وأهمها عدم توزان العقود الحكومية مع شركات المقاولات والتوريدات، ولكن ما زالت هناك سلبيات لم يتم التغلب عليها موجودة في الإصدار الجديد للقانون.